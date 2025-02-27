Edit ImageCropChanikarn Thongsupa14SaveSaveEdit Imageframe mockupframe wall mockupquote frame mockupindustrial interior designgrunge mockupwall frame mockups psdquitPhoto frame mockup, minimal home decor, psd motivational quoteMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 5000 x 3334 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 5000 x 3334 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar