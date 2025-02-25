Edit MockupChanikarn Thongsupa103SaveSaveEdit Mockupframe mockuppicture frame mockupwooden frame mockupphoto frame mockupframephoto framemockuppicture framePhoto frame mockup, modern home decor, psd designMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 4485 x 5000 px | 300 dpiLow Resolution 1076 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4485 x 5000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet