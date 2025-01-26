Edit MockupChanikarn Thongsupa34SaveSaveEdit Mockupframeframe mockupwhite frame mockuppicture frame mockupmockup black frameframe mockup psdbeige aesthetic photoframe mockup brownPicture frame mockup, clean home interior decor, psd designMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3721 x 5000 px | 300 dpiLow Resolution 893 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3721 x 5000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet