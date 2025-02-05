Edit ImageCropRoungroatSaveSaveEdit Imagemarble logojewelrypaperaestheticpatternmarblelogoenvelopeBusiness card, aesthetic beige design, corporate identityMoreFree for Personal and Business useInfoJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 5000 x 3333 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarBusiness envelope mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9044985/business-envelope-mockup-editable-designView licenseName card mockup, line art logo, business card psd designhttps://www.rawpixel.com/image/4010136/photo-psd-aesthetic-marble-logoView licenseEditable paper mailer label mockup, shipping product designhttps://www.rawpixel.com/image/9801410/editable-paper-mailer-label-mockup-shipping-product-designView licenseBeige name cards, aesthetic corporate identity designhttps://www.rawpixel.com/image/4018373/photo-image-aesthetic-marble-logoView licenseInvitation card mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7400445/invitation-card-mockup-editable-designView licenseName card mockup, jewel shop business card psd designhttps://www.rawpixel.com/image/4009355/photo-psd-aesthetic-marble-logoView licenseWedding invitation card png element, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11554899/wedding-invitation-card-png-element-editable-designView licenseGreen business card, gold logo, aesthetic corporate identity designhttps://www.rawpixel.com/image/4018548/photo-image-aesthetic-marble-logoView licenseWedding invitation card background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11769372/wedding-invitation-card-background-editable-designView licenseBeige name card, aesthetic corporate identity designhttps://www.rawpixel.com/image/4005958/photo-image-aesthetic-marble-business-cardView licenseWedding invitation card, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11766399/wedding-invitation-card-editable-designView licenseTerrazzo business card, business branding designhttps://www.rawpixel.com/image/4027884/terrazzo-business-card-business-branding-designView licenseEndless love Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9347593/endless-love-instagram-post-template-editable-designView licenseBusiness card mockup, feminine name card psd designhttps://www.rawpixel.com/image/4010140/photo-psd-aesthetic-marble-logoView licenseEnvelope mockup element png, professional branding, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9222031/envelope-mockup-element-png-professional-branding-editable-designView licenseTurquoise name card, corporate identityhttps://www.rawpixel.com/image/4005959/turquoise-name-card-corporate-identityView licenseDocument envelope label, business branding, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9213040/document-envelope-label-business-branding-editable-designView licenseBusiness cards, aesthetic beige design, corporate identityhttps://www.rawpixel.com/image/4005951/photo-image-aesthetic-marble-business-cardView licenseDocument envelope mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8891699/document-envelope-mockup-editable-designView licenseAesthetic business card design, flower shop, corporate identityhttps://www.rawpixel.com/image/3989099/photo-image-aesthetic-marble-botanicalView licenseHealthcare & spa center logo template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8710815/healthcare-spa-center-logo-template-editable-designView licensePink name card, abstract feminine designhttps://www.rawpixel.com/image/4027890/pink-name-card-abstract-feminine-designView licenseYoga center editable logo template, marble designhttps://www.rawpixel.com/image/8713050/yoga-center-editable-logo-template-marble-designView licenseBusiness card mockup, terrazzo name card psd designhttps://www.rawpixel.com/image/4027880/photo-psd-marble-mockup-business-cardView licenseEditable green envelope mockuphttps://www.rawpixel.com/image/9777592/editable-green-envelope-mockupView licenseAesthetic business card design, flower shop, corporate identityhttps://www.rawpixel.com/image/4018031/photo-image-aesthetic-leaf-marbleView licenseDocument envelope mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8891695/document-envelope-mockup-editable-designView licensePink business card, blank design, flat lay designhttps://www.rawpixel.com/image/4027906/pink-business-card-blank-design-flat-lay-designView licenseEditable round gold frame, aesthetic vintage collage element designhttps://www.rawpixel.com/image/9188632/editable-round-gold-frame-aesthetic-vintage-collage-element-designView licensePink business card, blank design, flat lay designhttps://www.rawpixel.com/image/4011532/pink-business-card-blank-design-flat-lay-designView licenseHealthcare center editable logo template, marble designhttps://www.rawpixel.com/image/8708147/healthcare-center-editable-logo-template-marble-designView licenseName card mockup, abstract feminine business card psd designhttps://www.rawpixel.com/image/4027891/photo-psd-marble-pink-mockupView licenseEnvelope mockup, Chinese New Yearhttps://www.rawpixel.com/image/9261068/envelope-mockup-chinese-new-yearView licenseBusiness card mockup, pink name card psd designhttps://www.rawpixel.com/image/3997437/business-card-mockup-pink-name-card-psd-designView licenseStuffed toys Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/9618145/stuffed-toys-instagram-post-templateView licenseBusiness card mockup, aesthetic branding psdhttps://www.rawpixel.com/image/5742578/business-card-mockup-aesthetic-branding-psdView licenseNight sleep Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13027548/night-sleep-instagram-post-templateView licenseAesthetic product backdrop, natural light and shadow designhttps://www.rawpixel.com/image/4093128/photo-image-aesthetic-leaf-shadowView licenseEnvelope mockup, professional branding, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9212904/envelope-mockup-professional-branding-editable-designView licenseAesthetic business card design, flower shop, corporate identityhttps://www.rawpixel.com/image/3989108/photo-image-aesthetic-leaf-marbleView license