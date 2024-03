Membantu penyerbukan vanili dengan tangan

Di Papua, petani Agustinos Daka, 61, membantu penyerbukan bunga vanili dengan tangan di kebunnya - proses rumit yang harus diselesaikan pada saat setiap bunga mekar. Di Indonesia belum ada serangga yang bisa membantu penyeburkan bunga vanili yang berasal dari Amerika Tengah ini.



January 9, 2018 - Papua (Indonesia). Farmer Agustinos Daka, 61, pollinates the vanilla orchids on his farm by hand -- a delicate process that must be completed at the exact moment each flower blooms. In Indonesia, there is no insect that naturally pollinates the vanilla orchid, whose origin is in Central America. Original public domain image from Flickr