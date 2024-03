Each hatchling matters

Deasy and Sinus, sea turtle conservationists in Tambraw, West Papua, display leatherback hatchlings prior to release. Leatherbacks are critically endangered, and just one in 1,000 hatchlings reaches maturity, which is why each hatchling matters.

Tambrauw falls within Indonesia’s Bird’s Head Seascape. To protect this astonishingly diverse repository of tropical marine life, USAID and the Government of Indonesia have teamed up with a wide range of partners (including the Walton Family Foundation, Conservation International, and Yayasan Kehati) to conserve the seascape through the Blue Abadi Fund.



Deasy dan Sinus, ahli penyu belimbing dari Tambrauw, Papua Barat, menunjukkan tukik-tukik yang akan dilepas ke laut. Penyu belimbing saat ini terancam punah dan hanya satu dari 1.000 tukik belimbing bisa bertahan hidup hingga dewasa. Itulah sebabnya setiap tukik berarti.

Tambrauw, Papua Barat, terletak di Bentang Laut Kepala Burung Indonesia. Untuk melindungi kekayaan kehidupan laut tropis ini, USAID dan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak (termasuk Walton Family Foundation, Conservation International, dan Yayasan Kehati) untuk melestarikan kekayaan alam Bentang Laut Kepala Burung melalui Blue Abadi Fund.

Credit: Samantha Martin, USAID. Original public domain image from Flickr