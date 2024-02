Woman weaving. Tenun Ikat Dayak Iban Kapuas Hulu_ASPPUK_1.

Program TFCA di Kalimantan ditandatangani tahun 2011. oleh Pemerintah AS dan Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan World Wildlife Fund (WWF) dan the Nature Conservancy (TNC) dengan nilai 28,5 juta dolar. TFCA-Kalimantan adalah kemitraan untuk melindungi keanekaragaman hayati, meningkatkan mata pencaharian masyarakat, menurunkan emisi gas rumah kaca dan memperkuat kemampuan organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Foto by Yayasan Kehati. Original public domain image from Flickr