Students at Pondok Pesantren Ngalah enjoy better water supply and sanitation.

USAID helps increase access to clean water and sanitation for targeted communities and Islamic boarding schools in Pasuruan District and City. Santriwati di Pondok Pesantren Ngalah merasakan air bersih dan sanitasi yang lebih baik. Program USAID membantu meningkatkan akses air bersih dan sanitasi untuk masyarakat dan beberapa Pondok Pesantren di Kabupaten dan Kota Pasuruan. Samantha Martin/USAID Indonesia. Original public domain image from Flickr