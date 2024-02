Muslim nurse at a hospital. Bidan Sylvia di tempat tugasnya di Puskesmas

Sylvia Dwi Novarianti, bidan Puskesmas Bojongmanik di Kecamatan Bojongmanik, Lebak, Banten.



Sylvia Dwi Novarianti, midwife of Bojongmanik Primary Health Center at Bojongmanik Sub-District, Lebak, Banten, Indonesia



Photo credit: Oscar Siagian/USAID JALIN. Original public domain image from Flickr