Barrier Reef Trepang or Bêche-de-Mer from The Great Barrier Reef of Australia (1893) by William Saville-Kent (1845-1908).

Digitally enhanced from our own original edition.

Fig 1-2: Red fish, Actinopyga obesa

Fig 3: Green Prickly-fish, Stichopus Chloronotus

Fig 4: Colochirus Anceps

Fig 5: Holothurisa Coluber

Fig 6: Black fish, Antinopyga polymorpha

Fig 7: Leopard, Spotted fish, Holothuria argus

Fig 8: Gaint Synapta, beselii

Fig 9: Synapta

Fig 10: Glass Eel, Fierasfer