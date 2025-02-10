Edit TemplateExtra22SaveSaveEdit Templatewallpaper quotes desktopdesktop wallpaper aestheticcarmoonppt templatedesktop wallpaper aesthetic quotedigital art wallpaperno limitMagical realism collage art quote template, surreal design psdMorePremium imageInfoPSDJPEGFacebook Cover 4000 x 2250 px | 300 dpiBlog Banner 4000 x 2250 px | 300 dpiPresentation 4000 x 2250 px | 300 dpiHD Wallpaper 4000 x 2250 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 675 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 2250 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Viaoda Libre by GydientDownload Viaoda Libre fontGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet