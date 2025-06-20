rawpixel
Edit ImageCrop
Poppy flower woodblock painting. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami Kônan.
Save
Edit Image
japanese artseiyô sôka zufuflowerpoppyjapanese woodblock art public domain seiyô sôka zufujapanese public domainjapanesejapanese flowers