Edit TemplatePinn1SaveSaveEdit Templatebusiness social media templateservice providerhospitalsocial media postmedicineclinicdoctorjob postCorporate hospital Facebook post template, medical set psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 2048 x 2048 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2048 x 2048 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Montserrat by Julieta UlanovskyDownload Montserrat fontGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet