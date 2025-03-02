Edit ImageCrop25SaveSaveEdit Imageflowerukiyo ejapanesevintage floralvintage illustrationpink flowermallowjapanese artPng pink mallow flower sticker, vintage Japanese art, transparent backgroundMorePremium imageOriginal ArtInfoOriginal artwork digitally enhanced by rawpixel.PNGLow Resolution 800 x 800 pxHigh Resolution (HD) 3400 x 3400 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar