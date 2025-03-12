Edit ImageCropTong18SaveSaveEdit Imagevan gogh chairvan gogh bedroomchairvan goghvan gogh paintingsvincent van goghvan gogh roombedroomChair illustration from Van Gogh's Bedroom in Arles, remastered by rawpixelMorePremium imageOriginal ArtInfoOriginal artwork digitally enhanced by rawpixel.JPEGLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1500 x 1500 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar