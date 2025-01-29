Edit ImageCropAdjima20SaveSaveEdit Imagekraft paper texturevintage paper texturevintage ripped papertorn paperbrown ripped papervintage torn papervintage element scrapbook pngblank paper paper clipRipped kraft paper png clipart, textured collage element on transparent backgroundMorePremium imageInfoPNGLow Resolution 800 x 571 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 2142 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet