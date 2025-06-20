rawpixel
Edit ImageCrop
Wood sorrel woodblock painting. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami Kônan.
Save
Edit Image
seiyô sôka zufujapanese woodblock art public domain seiyô sôka zufutanigamioxalisvintage gardenpublic domain artcc0 tanigami konanzufu