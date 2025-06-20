rawpixel
Edit ImageCrop
Vintage godetia flower, ukiyo e artwork. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami Kônan.
Save
Edit Image
japanese art printseiyô sôka zufujapanese woodblock art public domain seiyô sôka zufugodetiaspringjapanese artjapaneseflower japanese