rawpixel
Edit ImageCrop
Vintage laelia flower, ukiyo e artwork. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami Kônan.
Save
Edit Image
seiyô sôka zufuorchid flower public domaintanigamipublic domain orchidjapanese artjapaneseorchid flowerlaelia