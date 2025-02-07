Edit ImageCropAom W.14SaveSaveEdit Imagelotus leafvintage illustrationlotuslotus pngjapanese artlotus illustrationleaflotus flowerLotus leaf png sticker, vintage Japanese art on transparent backgroundDigitally enhanced from our own original copy of Seiyô SÔKA ZUFU (1917) by Konan Tanigami.MorePremium imageOriginal ArtInfoOriginal artwork digitally enhanced by rawpixel.PNGLow Resolution 800 x 533 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 2666 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar