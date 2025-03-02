rawpixel
Vintage cineraria flower, ukiyo e artwork. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami Kônan.
japanese public domainseiyô sôka zufuflowerbotanical illustrationsblue flowersjapanesesoka zufuukiyo e