rawpixel
Edit ImageCrop
Vintage primrose flower, ukiyo e artwork. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami Kônan.
Save
Edit Image
flowerseiyô sôka zufuprimrosejapanese woodblock art public domain seiyô sôka zufuvintage primroseprimrose flowerjapanesejapanese flowers