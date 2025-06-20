rawpixel
Edit ImageCrop
Dendobium woodblock painting. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami Kônan.
Save
Edit Image
orchidjapanese woodblock art public domain seiyô sôka zufuseiyô sôka zufuorchid flower public domainfloraljapanese artjapaneselaelia