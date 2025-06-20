rawpixel
Agaranthus flower, Japanese woodblock art. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami Kônan.
vintage springseiyô sôka zufuflowerspringjapanese woodblock art public domain seiyô sôka zufujapanese flowersbotanicaljapanese art