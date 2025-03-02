rawpixel
Edit ImageCrop
Fuchsia flower, Japanese woodblock art. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami Kônan.
Save
Edit Image
violetseiyô sôka zufujapanese woodblock art public domain seiyô sôka zufufloralseiyo sokafuchsiasôka zufujapanese art