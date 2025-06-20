rawpixel
Edit ImageCrop
Phyiiocactus flower, Japanese woodblock art. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami…
Save
Edit Image
summer gardenjapanese woodblock art public domain seiyô sôka zufujapanese public domainseiyô sôka zufuwoodblockredflower redjapanese