Syclamen woodblock painting. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami Kônan.
floralseiyô sôka zufujapanese woodblock art public domain seiyô sôka zufujapanese artseiyô sôkajapaneseukiyo etanigami