Peony flower, Japanese woodblock art. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami Kônan.
peonyseiyô sôka zufujapanese woodblock art public domain seiyô sôka zufuflowerpublic domain peonypeony illustrationpeony flowerjapanese art