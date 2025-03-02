rawpixel
Edit ImageCrop
Vintage calceolaria flower, ukiyo e artwork. Digitally enhanced from our own 1917 edition of Seiyô SÔKA ZUFU by Tanigami…
Save
Edit Image
seiyô sôka zufujapanese ukiyo e art illustrationjapanese woodblock art public domain seiyô sôka zufujapanesespringbotanical illustrationvintageflower garden