Edit ImageCrop73SaveSaveEdit Imagelotuslotus flowerpondlotus flower pnglotus framelotus pondjapanese flowerflowersLotus flower png border, transparent backgroundInspired by our own original copy of Seiyô SÔKA ZUFU (1917) by Konan Tanigami.MorePremium imageOriginal ArtInfoThis design contains original artwork.PNGLow Resolution 800 x 400 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 2002 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar