Edit ImageCropWanSaveSaveEdit Imagedislikedesign badtransparent pngpnghandinstagram highlight covercircledesignThumbs down png dislike icon sticker, flat graphic on transparent backgroundMorePremium imageInfoPNGSVGLow Resolution 800 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 4000 pxSVGVectors can scale to any size. View personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarHand drawn shape Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14820853/hand-drawn-shape-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down, dislike icon, flat graphic vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6723572/thumbs-down-dislike-icon-flat-graphic-vectorView licenseAbstract shape Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14820738/abstract-shape-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down, dislike icon, flat graphic psdhttps://www.rawpixel.com/image/6723839/thumbs-down-dislike-icon-flat-graphic-psdView licenseHand drawn shape Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14820854/hand-drawn-shape-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down, dislike icon, flat graphichttps://www.rawpixel.com/image/6723604/thumbs-down-dislike-icon-flat-graphicView licenseAbstract shape Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14820737/abstract-shape-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down, dislike icon, flat graphic psdhttps://www.rawpixel.com/image/6725649/thumbs-down-dislike-icon-flat-graphic-psdView licenseHand drawn shape Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14821224/hand-drawn-shape-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down png dislike icon sticker, flat graphic on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6725774/png-sticker-handView licenseHand drawn shape Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14821063/hand-drawn-shape-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down, dislike icon, flat graphichttps://www.rawpixel.com/image/6725802/thumbs-down-dislike-icon-flat-graphicView licensePink hand writing Instagram story highlight cover template sethttps://www.rawpixel.com/image/14853852/pink-hand-writing-instagram-story-highlight-cover-template-setView licenseThumbs down, dislike icon, flat graphic vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6725766/thumbs-down-dislike-icon-flat-graphic-vectorView licensePink hand writing Instagram story highlight cover template sethttps://www.rawpixel.com/image/14853527/pink-hand-writing-instagram-story-highlight-cover-template-setView licenseThumbs down, dislike icon, flat graphic psdhttps://www.rawpixel.com/image/6712867/thumbs-down-dislike-icon-flat-graphic-psdView licensePastel watercolor Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14820477/pastel-watercolor-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down png dislike icon sticker, flat graphic on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6713989/png-sticker-handView licenseWatercolor Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14820272/watercolor-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down, dislike icon, flat graphic vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6713984/thumbs-down-dislike-icon-flat-graphic-vectorView licenseCelestial Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14814328/celestial-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down, dislike icon, flat graphichttps://www.rawpixel.com/image/6714037/thumbs-down-dislike-icon-flat-graphicView licenseWatercolor Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14817687/watercolor-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down png dislike icon sticker, aesthetic gradient design on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6728173/png-aesthetic-stickerView licenseAesthetic watercolor Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14820366/aesthetic-watercolor-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down png dislike icon sticker, gold illustration on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6680811/png-texture-stickerView licenseCelestial Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14813885/celestial-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down png dislike icon sticker, neon glow design on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6742011/png-sticker-handView licensePastel watercolor Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14820449/pastel-watercolor-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down, dislike icon, neon glow design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6742001/thumbs-down-dislike-icon-neon-glow-design-psdView licenseAesthetic watercolor Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14820383/aesthetic-watercolor-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down, dislike icon, neon glow design vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6740930/vector-hand-blue-iconView licenseBotanical Instagram story highlight cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14875731/botanical-instagram-story-highlight-cover-template-editable-designView licenseThumbs down, dislike icon, aesthetic gradient design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6728315/psd-aesthetic-sticker-gradientView licenseElegant Instagram highlight covershttps://www.rawpixel.com/image/14844309/image-aesthetic-icon-minimalView licenseThumbs down, dislike icon, aesthetic gradient design vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6728151/vector-aesthetic-gradient-handView licenseGeometric shape Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14821553/geometric-shape-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down, dislike icon, gold illustration vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6680722/vector-texture-golden-handView licensePottery shape Instagram story highlight cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14821058/pottery-shape-instagram-story-highlight-cover-templateView licenseThumbs down, dislike icon, gold illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/6680360/thumbs-down-dislike-icon-gold-illustration-psdView license