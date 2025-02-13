Edit ImageCropOreo_DarkSaveSaveEdit Imageduct tapestickercrossdesigncollage elementshapedesign elementcolourDuct tape collage element, cross design psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 2195 x 2195 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2195 x 2195 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarRealistic sticker badge editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/7524495/realistic-sticker-badge-editable-mockup-elementView licenseDuct tape png sticker, tool transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6724241/png-sticker-collageView licenseRealistic sticker badge editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/7524605/realistic-sticker-badge-editable-mockup-elementView licenseDuct tape, cross shape on torn paperhttps://www.rawpixel.com/image/6757547/duct-tape-cross-shape-torn-paperView licenseFeelings podcast poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12879511/feelings-podcast-poster-templateView licenseDuct tape, cross shape designhttps://www.rawpixel.com/image/6724165/duct-tape-cross-shape-designView licenseBlue youth badge sticker mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8603035/blue-youth-badge-sticker-mockup-element-customizable-designView licenseDuct tape png sticker, tool torn paper, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6757552/png-torn-paperView licenseBlue youth badge sticker mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8591571/blue-youth-badge-sticker-mockup-editable-designView licenseSticky tape sticker, office stationery illustration psd.https://www.rawpixel.com/image/6551553/psd-sticker-tape-public-domainView licenseRound sticker set mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10160931/round-sticker-set-mockup-editable-designView licenseKraft tape, crossed shape design psdhttps://www.rawpixel.com/image/4227158/kraft-tape-crossed-shape-design-psdView licenseRealistic sticker badge editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/7529660/realistic-sticker-badge-editable-mockup-elementView licenseBlue wrinkled glossy tapes psdhttps://www.rawpixel.com/image/4264597/blue-wrinkled-glossy-tapes-psdView licenseBlock ads Facebook ad template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/8832411/block-ads-facebook-template-editable-text-designView licenseBlack duct tapes, wrinkled design psdhttps://www.rawpixel.com/image/4260376/black-duct-tapes-wrinkled-design-psdView licenseNo way out Facebook ad template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/8832407/way-out-facebook-template-editable-text-designView licenseWrinkled duct tape collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/9050429/wrinkled-duct-tape-collage-element-psdView licenseDo more things that bring you joy mobile wallpaper template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/20346475/more-things-that-bring-you-joy-mobile-wallpaper-template-editable-textView licenseWrinkled duct tape collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/9050428/wrinkled-duct-tape-collage-element-psdView licenseBlock ads Instagram story template, customizable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/8832413/block-ads-instagram-story-template-customizable-social-media-designView licenseWrinkled duct tape collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/9050418/wrinkled-duct-tape-collage-element-psdView licenseBlock ads blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/8832409/block-ads-blog-banner-template-editable-text-designView licenseDuct tape mockup, office stationery psdhttps://www.rawpixel.com/image/9193718/duct-tape-mockup-office-stationery-psdView licenseNo way out Instagram story template, customizable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/8832408/way-out-instagram-story-template-customizable-social-media-designView licenseWrinkled packing tape set psdhttps://www.rawpixel.com/image/4268070/wrinkled-packing-tape-set-psdView licenseNo way out blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/8832405/way-out-blog-banner-template-editable-text-designView licenseWrinkled clear tape, stationery design psd sethttps://www.rawpixel.com/image/4219708/wrinkled-clear-tape-stationery-design-psd-setView licenseShock sale poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11744635/shock-sale-poster-template-editable-text-and-designView licenseWrinkled kraft tape psd sethttps://www.rawpixel.com/image/4227248/wrinkled-kraft-tape-psd-setView licenseFeelings podcast Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/12879509/feelings-podcast-instagram-story-templateView licenseDuct tape mockup, office stationery psdhttps://www.rawpixel.com/image/4083095/duct-tape-mockup-office-stationery-psdView licenseSad love songs Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12656167/sad-love-songs-facebook-post-template-editable-designView licenseGray duct tape, journal sticker psdhttps://www.rawpixel.com/image/4218777/gray-duct-tape-journal-sticker-psdView licenseFeelings podcast Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11551750/feelings-podcast-facebook-post-template-editable-designView licenseBlack glossy tape, design space psdhttps://www.rawpixel.com/image/4227750/black-glossy-tape-design-space-psdView licenseWrinkled packaging tape isolated element sethttps://www.rawpixel.com/image/14990792/wrinkled-packaging-tape-isolated-element-setView licenseSilver duct tape collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/9050426/silver-duct-tape-collage-element-psdView licenseNo more war poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640227/more-war-poster-templateView licenseSilver duct tape collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/9050425/silver-duct-tape-collage-element-psdView license