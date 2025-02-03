Edit ImageCropWanSaveSaveEdit Imagehandaestheticstickergradienticondesignbluethumbs upThumbs up, like icon, aesthetic gradient design psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 4000 x 4000 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 4000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarCool sticker element set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15116649/cool-sticker-element-set-editable-design-elementView licenseThumbs up, like icon, neon glow design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6741649/thumbs-up-like-icon-neon-glow-design-psdView licenseCool sticker element set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15116632/cool-sticker-element-set-editable-design-elementView licenseThumbs up, like icon, flat graphic psdhttps://www.rawpixel.com/image/6713833/thumbs-up-like-icon-flat-graphic-psdView licenseCool sticker element set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15116866/cool-sticker-element-set-editable-design-elementView licenseThumbs up, like icon, flat graphic psdhttps://www.rawpixel.com/image/6725600/thumbs-up-like-icon-flat-graphic-psdView licenseCool sticker element set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15116662/cool-sticker-element-set-editable-design-elementView licenseThumbs up, like icon, gold illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/6680536/thumbs-up-like-icon-gold-illustration-psdView licenseCool sticker element set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15116510/cool-sticker-element-set-editable-design-elementView licenseThumbs up, like icon, aesthetic gradient design vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6728232/vector-aesthetic-gradient-handView licenseEditable diverse hand gesture element sethttps://www.rawpixel.com/image/15142594/editable-diverse-hand-gesture-element-setView licenseThumbs up, like icon, flat graphic psdhttps://www.rawpixel.com/image/6723657/thumbs-up-like-icon-flat-graphic-psdView licenseBlue business icon element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994109/blue-business-icon-element-editable-design-setView licenseThumbs up, like icon, flat graphic psdhttps://www.rawpixel.com/image/6675516/thumbs-up-like-icon-flat-graphic-psdView licenseDiverse people thumbs up isolated element sethttps://www.rawpixel.com/image/14991831/diverse-people-thumbs-isolated-element-setView licenseThumbs up, like icon, neon glow design vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6741684/thumbs-up-like-icon-neon-glow-design-vectorView licenseEditable diverse hand gesture element sethttps://www.rawpixel.com/image/15142598/editable-diverse-hand-gesture-element-setView licenseThumbs up png like icon sticker, aesthetic gradient design on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6728238/png-aesthetic-stickerView licenseBlue business icon element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14991727/blue-business-icon-element-editable-design-setView licenseThumbs up, like icon, aesthetic gradient designhttps://www.rawpixel.com/image/6728254/thumbs-up-like-icon-aesthetic-gradient-designView licenseBlue business icon element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14993460/blue-business-icon-element-editable-design-setView licenseThumbs up png like icon sticker, neon glow design on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6741686/png-sticker-handView licenseBlue business icon element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14992083/blue-business-icon-element-editable-design-setView licenseThumbs up, like icon, flat graphic vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6713944/thumbs-up-like-icon-flat-graphic-vectorView licenseBlue business icon element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14992460/blue-business-icon-element-editable-design-setView licenseThumbs up, like line icon, minimal design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6685457/thumbs-up-like-line-icon-minimal-design-psdView licenseEditable diverse hand gesture element sethttps://www.rawpixel.com/image/15141719/editable-diverse-hand-gesture-element-setView licenseThumbs up, like icon, neon glow designhttps://www.rawpixel.com/image/6741317/thumbs-up-like-icon-neon-glow-designView licenseEditable diverse hand gesture element sethttps://www.rawpixel.com/image/15141583/editable-diverse-hand-gesture-element-setView licenseThumbs up, like icon, gold illustration vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6681034/thumbs-up-like-icon-gold-illustration-vectorView licenseBlue business icon element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14992085/blue-business-icon-element-editable-design-setView licenseThumbs up, like icon, flat graphic vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6725651/thumbs-up-like-icon-flat-graphic-vectorView licenseEmoticon set collectionhttps://www.rawpixel.com/image/10190371/emoticon-set-collectionView licenseThumbs up png like icon sticker, flat graphic on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6712618/png-sticker-handView licenseHand gesture, editable design element remix sethttps://www.rawpixel.com/image/15381458/hand-gesture-editable-design-element-remix-setView licenseThumbs up png like icon sticker, gold illustration on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6681075/png-texture-stickerView license3D diverse hand gestures set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8716167/diverse-hand-gestures-set-editable-designView licenseThumbs up, like icon, flat graphichttps://www.rawpixel.com/image/6712698/thumbs-up-like-icon-flat-graphicView licenseHappy thumbs up, editable hand gesture collage element remix designhttps://www.rawpixel.com/image/8837367/happy-thumbs-up-editable-hand-gesture-collage-element-remix-designView licenseThumbs up, like icon, ripped paper design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6716974/thumbs-up-like-icon-ripped-paper-design-psdView license