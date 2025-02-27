Edit ImageCropWanSaveSaveEdit Imagedisagreepng ok handtransparent pngpnghandaestheticgradienticonThumbs down png dislike icon sticker, aesthetic gradient design on transparent backgroundMorePremium imageInfoPNGLow Resolution 800 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 4000 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarok hand frame desktop wallpaper, ring gesture, brown box editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11235798/hand-frame-desktop-wallpaper-ring-gesture-brown-box-editable-designView licenseThumbs down png dislike icon sticker, neon glow design on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6742011/png-sticker-handView licenseMental health hotline Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10534748/mental-health-hotline-instagram-post-template-editable-textView licenseThumbs down png dislike icon sticker, flat graphic on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6713989/png-sticker-handView licenseok hand gesture frame editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11235572/hand-gesture-frame-editable-designView licenseThumbs down, dislike icon, aesthetic gradient design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6728315/psd-aesthetic-sticker-gradientView licenseok sign gesture frame, squared brown box editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11235467/sign-gesture-frame-squared-brown-box-editable-designView licenseThumbs down, dislike icon, aesthetic gradient design vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6728151/vector-aesthetic-gradient-handView licenseok hand sign iPhone wallpaper, ring gesture, brown box editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11235671/hand-sign-iphone-wallpaper-ring-gesture-brown-box-editable-designView licenseThumbs down png dislike icon sticker, gold illustration on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6680811/png-texture-stickerView licenseMental health Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8582394/mental-health-instagram-story-template-editable-designView licenseThumbs down, dislike icon, neon glow design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6742001/thumbs-down-dislike-icon-neon-glow-design-psdView licenseOptimistic quote Facebook post template, memphis designhttps://www.rawpixel.com/image/7421230/imageView licenseThumbs down, dislike icon, neon glow design vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6740930/vector-hand-blue-iconView licenseOkay ring gesture approval editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11155377/okay-ring-gesture-approval-editable-designView licenseThumbs down, dislike icon, aesthetic gradient designhttps://www.rawpixel.com/image/6728201/icons-aesthetic-gradient-handView licenseOk hand gesture, cute editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11155281/hand-gesture-cute-editable-designView licenseThumbs down png dislike icon sticker, flat graphic on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6725774/png-sticker-handView licenseMental health hotline poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14769942/mental-health-hotline-poster-templateView licenseThumbs down, dislike icon, flat graphic psdhttps://www.rawpixel.com/image/6712867/thumbs-down-dislike-icon-flat-graphic-psdView licenseOkay ring gesture, cute hand illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11155331/okay-ring-gesture-cute-hand-illustration-editable-designView licenseThumbs down, dislike icon, gold illustration vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6680722/vector-texture-golden-handView licenseMental health Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8563127/mental-health-instagram-post-template-editable-designView licenseThumbs down, dislike icon, gold illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/6680360/thumbs-down-dislike-icon-gold-illustration-psdView licenseMental health desktop wallpaper template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8584149/mental-health-desktop-wallpaper-template-editable-designView licenseThumbs down, dislike icon, flat graphic vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6713984/thumbs-down-dislike-icon-flat-graphic-vectorView licenseOkay ring gesture desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11155481/okay-ring-gesture-desktop-wallpaper-editable-designView licenseThumbs down, dislike icon, neon glow designhttps://www.rawpixel.com/image/6740938/thumbs-down-dislike-icon-neon-glow-designView licenseOk ring gesture pattern editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11155282/ring-gesture-pattern-editable-designView licenseThumbs down png dislike icon sticker, flat graphic on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6723588/png-sticker-handView licenseMental health hotline blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8798882/mental-health-hotline-blog-banner-template-editable-designView licenseThumbs down png dislike icon sticker, flat graphic on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6616076/png-sticker-handView licenseOK hand, simple editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11117385/hand-simple-editable-designView licenseThumbs down, dislike icon, flat graphic psdhttps://www.rawpixel.com/image/6725649/thumbs-down-dislike-icon-flat-graphic-psdView licenseOkay ring gesture illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11117322/okay-ring-gesture-illustration-editable-designView licenseThumbs down, dislike icon, flat graphic vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6725766/thumbs-down-dislike-icon-flat-graphic-vectorView licenseHand gesture sign, mini heart thumb up design element editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11218761/hand-gesture-sign-mini-heart-thumb-design-element-editable-designView licenseThumbs down, dislike icon, gold illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/6680993/thumbs-down-dislike-icon-gold-illustrationView licenseHand gesture sign, mini heart thumb up design element editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11196979/hand-gesture-sign-mini-heart-thumb-design-element-editable-designView licenseThumbs down, dislike icon, flat graphichttps://www.rawpixel.com/image/6714037/thumbs-down-dislike-icon-flat-graphicView license