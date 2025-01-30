Edit ImageCropAdjimaSaveSaveEdit Imagetorn paperpaper texturetexturepaperaestheticcrumpled papercollageripped paperTorn crumpled paper sticker, journal collage element psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 4000 x 2666 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 2666 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarEditable ripped border, wrinkled beige paper background designhttps://www.rawpixel.com/image/9072093/editable-ripped-border-wrinkled-beige-paper-background-designView licenseRipped blue paper sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6709552/psd-torn-paper-textureView licenseWrinkled blue textured desktop wallpaper, editable ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9071792/wrinkled-blue-textured-desktop-wallpaper-editable-ripped-paper-border-designView licenseTorn crumpled paper sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6707659/psd-torn-paper-textureView licenseWrinkled brown paper texture background, editable ripped border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072040/wrinkled-brown-paper-texture-background-editable-ripped-border-designView licenseTorn teal paper sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6710592/psd-torn-paper-textureView licenseWrinkled off-white paper texture background, editable ripped border designhttps://www.rawpixel.com/image/9071844/wrinkled-off-white-paper-texture-background-editable-ripped-border-designView licenseTorn blue paper sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6707669/psd-torn-paper-textureView licenseEditable ripped border, wrinkled blue paper background designhttps://www.rawpixel.com/image/9069176/editable-ripped-border-wrinkled-blue-paper-background-designView licenseRipped kraft paper sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6708095/psd-torn-paper-textureView licenseWrinkled black paper texture background, editable ripped border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072037/wrinkled-black-paper-texture-background-editable-ripped-border-designView licenseRipped kraft paper sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6708683/psd-torn-paper-textureView licenseWrinkled black background, editable ripped beige paper borderhttps://www.rawpixel.com/image/9072047/wrinkled-black-background-editable-ripped-beige-paper-borderView licenseAesthetic ripped papers sticker, journal collage element collection psdhttps://www.rawpixel.com/image/6731572/psd-torn-paper-textureView licenseWrinkled brown textured desktop wallpaper, editable ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072085/wrinkled-brown-textured-desktop-wallpaper-editable-ripped-paper-border-designView licenseTorn gray paper sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6677790/psd-torn-paper-textureView licenseEditable ripped border, wrinkled brown paper background designhttps://www.rawpixel.com/image/9072091/editable-ripped-border-wrinkled-brown-paper-background-designView licenseMinimal ripped papers sticker, journal collage element collection psdhttps://www.rawpixel.com/image/6732142/psd-torn-paper-textureView licenseWrinkled black textured desktop wallpaper, editable ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072057/wrinkled-black-textured-desktop-wallpaper-editable-ripped-paper-border-designView licenseAesthetic ripped papers sticker, journal collage element collection psdhttps://www.rawpixel.com/image/6731454/psd-torn-paper-textureView licenseEditable lighthouse note paper, aesthetic Summer collage designhttps://www.rawpixel.com/image/8884952/editable-lighthouse-note-paper-aesthetic-summer-collage-designView licenseRipped note paper sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6679678/psd-torn-paper-textureView licenseAesthetic torn book paper png, editable collagehttps://www.rawpixel.com/image/10158417/aesthetic-torn-book-paper-png-editable-collageView licenseRipped kraft paper sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6731219/psd-torn-paper-textureView licenseLighthouse note paper, editable Summer collage designhttps://www.rawpixel.com/image/8884549/lighthouse-note-paper-editable-summer-collage-designView licenseBrown paper tapes sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6709375/psd-torn-paper-textureView licenseWrinkled brown background, editable ripped beige paper borderhttps://www.rawpixel.com/image/9072089/wrinkled-brown-background-editable-ripped-beige-paper-borderView licenseRipped paper collages frame background psdhttps://www.rawpixel.com/image/6683358/ripped-paper-collages-frame-background-psdView licenseWrinkled brown textured desktop wallpaper, editable ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072056/wrinkled-brown-textured-desktop-wallpaper-editable-ripped-paper-border-designView licenseRipped paper collages frame background psdhttps://www.rawpixel.com/image/6683357/ripped-paper-collages-frame-background-psdView licenseEditable lighthouse note paper, aesthetic Summer collage designhttps://www.rawpixel.com/image/8884963/editable-lighthouse-note-paper-aesthetic-summer-collage-designView licenseRipped paper collages frame background psdhttps://www.rawpixel.com/image/6683356/ripped-paper-collages-frame-background-psdView licenseWrinkled beige background, editable ripped brown paper borderhttps://www.rawpixel.com/image/9072090/wrinkled-beige-background-editable-ripped-brown-paper-borderView licenseAesthetic frame background, paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6677602/aesthetic-frame-background-paper-collages-psdView licenseSummer beach hut, editable collage designhttps://www.rawpixel.com/image/8884835/summer-beach-hut-editable-collage-designView licenseAesthetic frame background, paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6677630/aesthetic-frame-background-paper-collages-psdView licenseWrinkled off-white texture desktop wallpaper, editable ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9071882/png-aesthetic-collage-remix-background-blank-spaceView licenseAesthetic frame background, paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6677674/aesthetic-frame-background-paper-collages-psdView licenseVan Gogh's Sunflowers ripped paper, vintage flower collage, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8910259/van-goghs-sunflowers-ripped-paper-vintage-flower-collage-remixed-rawpixelView licenseTorn crumpled paper, journal collage elementhttps://www.rawpixel.com/image/6731225/torn-crumpled-paper-journal-collage-elementView license