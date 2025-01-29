Edit ImageCropMinty1SaveSaveEdit Imagecollage elementframebackgroundaesthetic backgroundsdesign backgroundsabstract backgroundstorn paperpaper texturePink ripped paper frame background psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 4000 x 2666 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 2666 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarWrinkled black paper texture background, editable ripped border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072037/wrinkled-black-paper-texture-background-editable-ripped-border-designView licensePink ripped paper frame background psdhttps://www.rawpixel.com/image/6738455/pink-ripped-paper-frame-background-psdView licensePink abstract paper background, aesthetic border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9121316/pink-abstract-paper-background-aesthetic-border-editable-designView licensePink ripped paper frame background psdhttps://www.rawpixel.com/image/6738454/pink-ripped-paper-frame-background-psdView licenseWrinkled brown textured desktop wallpaper, editable ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072085/wrinkled-brown-textured-desktop-wallpaper-editable-ripped-paper-border-designView licenseAesthetic frame background, ripped paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6731133/psd-background-aesthetic-torn-paperView licenseGreen background, editable ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072662/green-background-editable-ripped-paper-border-designView licenseAesthetic frame background, ripped paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6731132/psd-background-aesthetic-torn-paperView licenseWrinkled blue textured desktop wallpaper, editable ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9071792/wrinkled-blue-textured-desktop-wallpaper-editable-ripped-paper-border-designView licenseAesthetic frame background, paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6677630/aesthetic-frame-background-paper-collages-psdView licensePink abstract paper background, aesthetic border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9136376/pink-abstract-paper-background-aesthetic-border-editable-designView licenseAesthetic frame background, paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6677674/aesthetic-frame-background-paper-collages-psdView licenseOff-white paper texture background, aesthetic collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9081119/off-white-paper-texture-background-aesthetic-collage-editable-designView licenseAbstract frame background, ripped paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6731122/psd-background-aesthetic-torn-paperView licenseWrinkled blue textured desktop wallpaper, editable ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9071881/wrinkled-blue-textured-desktop-wallpaper-editable-ripped-paper-border-designView licenseAesthetic frame background, paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6677602/aesthetic-frame-background-paper-collages-psdView licenseWrinkled off-white paper texture background, editable ripped border designhttps://www.rawpixel.com/image/9071844/wrinkled-off-white-paper-texture-background-editable-ripped-border-designView licenseRipped paper collages frame background psdhttps://www.rawpixel.com/image/6683358/ripped-paper-collages-frame-background-psdView licenseGreen background, editable ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072569/green-background-editable-ripped-paper-border-designView licenseAbstract frame background, ripped paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6731123/psd-background-aesthetic-torn-paperView licenseBrown background, editable ripped green paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072570/brown-background-editable-ripped-green-paper-border-designView licenseAesthetic frame background, ripped paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6731134/psd-background-aesthetic-torn-paperView licenseWrinkled black textured desktop wallpaper, editable ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072057/wrinkled-black-textured-desktop-wallpaper-editable-ripped-paper-border-designView licenseAbstract frame background, ripped paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6731121/psd-background-aesthetic-torn-paperView licenseWrinkled brown paper texture background, editable ripped border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072040/wrinkled-brown-paper-texture-background-editable-ripped-border-designView licenseRipped paper collages frame background psdhttps://www.rawpixel.com/image/6683357/ripped-paper-collages-frame-background-psdView licenseBeige background, editable ripped green paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072663/beige-background-editable-ripped-green-paper-border-designView licenseRipped paper collages frame background psdhttps://www.rawpixel.com/image/6683356/ripped-paper-collages-frame-background-psdView licenseBeige paper texture background, aesthetic collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9082278/beige-paper-texture-background-aesthetic-collage-editable-designView licenseTorn teal paper sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6710592/psd-torn-paper-textureView licenseWrinkled black background, editable ripped beige paper borderhttps://www.rawpixel.com/image/9072047/wrinkled-black-background-editable-ripped-beige-paper-borderView licenseTorn blue paper sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6707669/psd-torn-paper-textureView licenseOff-white abstract paper background, gradient blob shape border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9078881/png-abstract-background-shapes-aestheticView licenseCute paper frame background, feminine collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6706246/psd-background-aesthetic-cuteView licenseBeige paper texture desktop wallpaper, aesthetic collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9082719/beige-paper-texture-desktop-wallpaper-aesthetic-collage-editable-designView licenseCute paper frame background, feminine collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6706260/psd-background-aesthetic-cuteView licenseWrinkled blue paper texture background, editable ripped border designhttps://www.rawpixel.com/image/9071865/wrinkled-blue-paper-texture-background-editable-ripped-border-designView licenseRipped blue paper sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6709552/psd-torn-paper-textureView licenseWrinkled brown background, editable ripped beige paper borderhttps://www.rawpixel.com/image/9072089/wrinkled-brown-background-editable-ripped-beige-paper-borderView licenseAesthetic ripped papers sticker, journal collage element collection psdhttps://www.rawpixel.com/image/6731572/psd-torn-paper-textureView license