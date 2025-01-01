Edit TemplateAdjimaSaveSaveEdit Templatesunflowers van goghpoetryvan goghquotevan gogh elementtorn paperppt templateflowerSunflower door blog banner template, Van Gogh famous artwork remixed by rawpixel vectorMorePremium imageOriginal ArtInfoThis design contains original artwork.VectorJPEGFacebook Cover 1920 x 1080 px | 300 ppiTwitter Post 1920 x 1080 px | 300 ppiYoutube 2560 x 1440 px | 300 ppiBlog Banner 1920 x 1080 px | 300 ppiPresentation 1920 x 1080 px | 300 ppiLow Resolution 1200 x 675 pxHigh Resolution (HD) 5000 x 2813 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Archivo Narrow by Omnibus-TypeDownload Archivo Narrow fontGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet