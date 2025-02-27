Edit Mockupkanate55SaveSaveEdit Mockupframe mockuppicture frame mockupframevintage frame mockup decorvintage framemockupflower decorframe interiors mockupPhoto frame mockup, minimal interior design psdMorePremium imageOriginal PhotographyInfoThis design contains original photography.PSDJPEGPSD 5000 x 3338 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 801 pxHigh Resolution (HD) 5000 x 3338 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet