Edit MockupNui5SaveSaveEdit Mockupcoloring book mockup psdmagazine mockupbook mockupbook blank design spaceopen book mockupmagazine wordscoloring pagemagazineOpen book mockup, realistic abstract art book psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3911 x 2607 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 3911 x 2607 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet