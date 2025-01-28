Edit ImageCropAdjima14SaveSaveEdit Imagetreeautumnautumn tree pngpngmapleautumn pngbranch leavestree pngPlague bird png sticker, vintage Autumn aesthetic illustration, transparent backgroundMorePremium imageOriginal ArtInfoOriginal artwork digitally enhanced by rawpixel.PNGLow Resolution 698 x 800 pxHigh Resolution (HD) 3488 x 4000 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar