Edit TemplateBusbus1SaveSaveEdit Templateaestheticpersonblackinstagramdesigntemplatewomaninstagram post templateBody positivity Instagram post template, my body, my rules psdMorePremium imageInfoPSDJPEGInstagram Post 1080 x 1080 px | 300 dpiFacebook Post 1080 x 1080 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 1080 x 1080 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Kaushan Script by Impallari TypeDownload Kaushan Script fontUrbanist by Corey HuDownload Urbanist fontDownload AllGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet