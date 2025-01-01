Edit TemplateMintySaveSaveEdit Templateflyer templateaestheticseadesignfoodrestauranttemplateredSeafood restaurant flyer template, promotional ad psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 2621 x 3371 px | 300 dpiLow Resolution 933 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2621 x 3371 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Montserrat by Julieta UlanovskyDownload Montserrat fontTenor Sans by Denis MasharovDownload Tenor Sans fontDownload AllGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet