Edit TemplateMinty2SaveSaveEdit Templatecrabseafoodgoogle ads bannerfood art marketyoutube thumbnailcrab vectorppt templateaestheticSeafood restaurant banner template, promotional ad psdMorePremium imageInfoPSDJPEGBlog Banner 1920 x 1080 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 675 pxHigh Resolution (HD) 1920 x 1080 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Flamenco by LatinoTypeDownload Flamenco fontCormorant by Christian ThalmannDownload Cormorant fontDownload AllGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet