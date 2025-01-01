Edit TemplateSasi1SaveSaveEdit Templatedaisyloveminimal framesfloral framessocial media postflower frameminimal instagram postbubblePink flower Instagram post template, feminine aesthetic psdMorePremium imageInfoPSDJPEGInstagram Post 1080 x 1080 px | 300 dpiFacebook Post 1080 x 1080 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 1080 x 1080 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Viaoda Libre by GydientDownload Viaoda Libre fontGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet