Edit TemplateAew1SaveSaveEdit Templatetravel social media adsaestheticpeoplecarinstagramdesignroadtemplateGirls getaway Facebook post template, friends travel psdMorePremium imageInfoPSDJPEGInstagram Post 1080 x 1080 px | 300 dpiFacebook Post 1080 x 1080 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 1080 x 1080 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Marcellus by AstigmaticDownload Marcellus fontOooh Baby by Robert LeuschkeDownload Oooh Baby fontDownload AllGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet