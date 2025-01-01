Edit TemplateAew2SaveSaveEdit Templateroad trip instagram story template, travel design psdwallpaperiphone wallpapermobile wallpaperphone wallpaperaestheticpeoplenatureGirls getaway Instagram story template, friends travel psdMorePremium imageInfoPSDJPEGInstagram Story 1080 x 1920 px | 300 dpiFacebook Story 1080 x 1920 px | 300 dpiPinterest Pin 1080 x 1920 px | 300 dpiMobile Wallpaper 1080 x 1920 px | 300 dpiLow Resolution 675 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1080 x 1920 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Marcellus by AstigmaticDownload Marcellus fontOooh Baby by Robert LeuschkeDownload Oooh Baby fontDownload AllGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet