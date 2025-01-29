Edit ImageCropAdjimaSaveSaveEdit Imagestickertapewashi tapedesignpinkcollage elementpaper craftminimalPink washi tape collage element, stationery psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 4000 x 4000 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 4000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382099/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licensePink washi tape collage element, stationery psdhttps://www.rawpixel.com/image/7391847/pink-washi-tape-collage-element-stationery-psdView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382101/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licenseWashi tape collage element, grid design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7384990/washi-tape-collage-element-grid-design-psdView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382103/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licensePink washi tape, ripped paper design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6757821/pink-washi-tape-ripped-paper-design-psdView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382095/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licensePink washi tape, ripped paper design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6757776/pink-washi-tape-ripped-paper-design-psdView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382094/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licensePink washi tape, ripped paper design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6794732/pink-washi-tape-ripped-paper-design-psdView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382104/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licenseTape collage element, pop art design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7385075/tape-collage-element-pop-art-design-psdView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382105/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licenseReminder note mockup, cute stationery design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6003462/reminder-note-mockup-cute-stationery-design-psdView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382117/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licenseReminder note mockup, cute stationery design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6007561/reminder-note-mockup-cute-stationery-design-psdView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382096/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licenseCute reminder note mockup, washi tape stationery design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6002924/illustration-psd-paper-sticky-note-aestheticView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382100/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licenseCute reminder note mockup, washi tape stationery design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6007338/illustration-psd-paper-sticky-note-aestheticView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382098/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licensePink washi tape collage element, stationery vectorhttps://www.rawpixel.com/image/7391873/vector-sticker-tape-washiView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382108/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licenseBeige masking tape, design space, psdhttps://www.rawpixel.com/image/4227142/beige-masking-tape-design-space-psdView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382093/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licenseCute reminder note mockup, stationery design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6002925/cute-reminder-note-mockup-stationery-design-psdView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382102/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licenseKraft tape, crossed shape design psdhttps://www.rawpixel.com/image/4227158/kraft-tape-crossed-shape-design-psdView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382097/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licensePink washi tape collage element, stationery vectorhttps://www.rawpixel.com/image/7391878/vector-sticker-heart-tapeView licenseEditable aesthetic ephemera collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382092/editable-aesthetic-ephemera-collage-design-element-setView licenseTextured washi tape, ripped paper design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6794785/textured-washi-tape-ripped-paper-design-psdView licenseVintage collage with retro elements: eye, butterfly, car, cat, and more editable template designhttps://www.rawpixel.com/image/22767092/image-background-stars-heartView licenseBrown washi tape, ripped paper design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6757790/brown-washi-tape-ripped-paper-design-psdView licenseMemo planner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14601676/memo-planner-templateView licenseGray washi tape, ripped paper design psdhttps://www.rawpixel.com/image/6757812/gray-washi-tape-ripped-paper-design-psdView licenseCondolences quote Instagram post template, editable vintage photography designhttps://www.rawpixel.com/image/21419931/condolences-quote-instagram-post-template-editable-vintage-photography-designView licenseBrown kraft paper tape, stationery design psdhttps://www.rawpixel.com/image/4222180/brown-kraft-paper-tape-stationery-design-psdView licenseNotes planner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14601503/notes-planner-templateView licenseBrown kraft paper tape, design space psdhttps://www.rawpixel.com/image/4222504/brown-kraft-paper-tape-design-space-psdView license