Edit ImageCropAdjima13SaveSaveEdit Imagescrapripped papervintage transparent pngcollagepngvintage torn paper bordervintage paper texturePng paper scrap border sticker, vintage design, transparent backgroundMorePremium imageInfoPNGLow Resolution 800 x 356 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 1779 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarVintage ladies ephemera remix backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7722976/vintage-ladies-ephemera-remix-backgroundView licensePaper scrap border collage element, vintage design psdhttps://www.rawpixel.com/image/7401596/psd-paper-torn-textureView licenseVintage women Ephemera illustration sticker set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8701678/vintage-women-ephemera-illustration-sticker-set-editable-designView licensePaper scrap border collage element, vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/7401615/image-paper-torn-textureView licenseRainbow pride month background, purple paper design, remix media designhttps://www.rawpixel.com/image/7403681/imageView licensePaper scrap border collage element, vintage design vectorhttps://www.rawpixel.com/image/7404096/vector-paper-torn-textureView licenseVintage women ephemera collage sethttps://www.rawpixel.com/image/7972460/vintage-women-ephemera-collage-setView licenseBeige ripped paper png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8877278/png-torn-paperView licenseVintage lady mobile wallpaper, mixed media illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8040629/vintage-lady-mobile-wallpaper-mixed-media-illustrationView licenseNote paper png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7672449/note-paper-png-sticker-transparent-backgroundView licenseEqual rights Facebook story template, remix media designhttps://www.rawpixel.com/image/7417089/imageView licenseBeige ripped paper png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8624397/png-torn-paperView licenseEqual rights Facebook cover template, remix media designhttps://www.rawpixel.com/image/7416833/imageView licenseBeige ripped paper png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8694812/png-torn-paperView licenseEqual rights poster template, remix media designhttps://www.rawpixel.com/image/7414806/equal-rights-poster-template-remix-media-designView licensePng paper scrap sticker, vintage design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7401603/png-paper-torn-textureView licenseVintage lady ephemera background, mixed media illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8040617/vintage-lady-ephemera-background-mixed-media-illustrationView licenseScrap paper png sticker, beige design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7391863/png-paper-torn-textureView licenseEqual rights Twitter post template, remix media designhttps://www.rawpixel.com/image/7417526/imageView licensePng torn beige paper sticker, textured shape, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6447846/png-torn-paper-aestheticView licenseEqual rights Facebook post template, remix media designhttps://www.rawpixel.com/image/7410617/imageView licensePink paper corner png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6381467/png-torn-paper-stickerView licenseVintage lady ephemera background, mixed media illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/7811131/vintage-lady-ephemera-background-mixed-media-illustrationView licenseBeige ripped paper png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8694824/png-torn-paperView licenseBlack paper texture background, aesthetic collage border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9048954/black-paper-texture-background-aesthetic-collage-border-editable-designView licenseBeige ripped paper png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8694813/png-torn-paperView licenseBlack paper texture background, aesthetic collage border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9072703/black-paper-texture-background-aesthetic-collage-border-editable-designView licenseRipped paper png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7663378/ripped-paper-png-sticker-transparent-backgroundView licenseBeige abstract paper background, aesthetic border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9121018/beige-abstract-paper-background-aesthetic-border-editable-designView licenseRipped paper png border, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8624386/ripped-paper-png-border-transparent-backgroundView licenseBeige abstract paper background, aesthetic border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9146672/beige-abstract-paper-background-aesthetic-border-editable-designView licenseRipped paper png border, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8624415/ripped-paper-png-border-transparent-backgroundView licenseOff-white paper texture background, aesthetic collage border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9071850/off-white-paper-texture-background-aesthetic-collage-border-editable-designView licenseNote paper png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7672042/note-paper-png-sticker-transparent-backgroundView licenseRed paper texture desktop wallpaper, aesthetic collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9073441/red-paper-texture-desktop-wallpaper-aesthetic-collage-editable-designView licensePng pink ripped paper sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7734007/png-torn-paper-aestheticView licenseOff-white paper texture desktop wallpaper, aesthetic collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9072580/off-white-paper-texture-desktop-wallpaper-aesthetic-collage-editable-designView licenseKnitting hobby png border frame, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8910711/png-torn-paper-frameView licenseBeige paper texture background, aesthetic collage border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9073417/beige-paper-texture-background-aesthetic-collage-border-editable-designView licenseSewing hobby png border frame, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8910712/png-background-torn-paperView license