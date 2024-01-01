The Summer Battle of Osaka Castle. Panel screen, length: 8 m. 5,071 people and 21 generals are depicted. Kuroda Nagamasa took the painters with him to the battle site, thus the screen was painted from actual visual experience.日本語: 「大坂夏の陣図屏風」・右隻（通称：黒田屏風、大阪城天守閣所蔵、重要文化財）- 自らも大坂の陣に参陣した福岡藩主黒田長政が当時一流の絵師を集めて描かせた屏風絵の大作Türkçe: Ōsaka Natsu no Jin Byōbu - U-seki (çiftin sağ tarafı). En solunda Osaka Kalesi ve en sağında Tokugawa Ieyasu'nun karargâhı, soldan üçüncü bölümünde Toyotomi ordusu ile Tokugawa ordusu arasında çatışmalar görülmektedir. Üstten aşağı: Mōri Katsunaga'nın birliği ile Maeda Toshitsune ve Ii Naotaka'nın birlikleri arasında tüfekli çatışma, Ōno Harufusa'nın birliği ile Honda Tadatomo'nun birliği arasında kılıçlı çatışma, Sanada Nobushige'nin birliği ile Matsudaira Tadanao'nun birliği arasında mızraklı çatışma. (Osaka Kalesi Tenshukaku).
Original public domain image from Wikimedia Commons