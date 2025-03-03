rawpixel
Cultivons notre potager (1916) by Louisette Jaeger. Original from the Library of Congress.
